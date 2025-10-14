АДМ: Россия может поставлять в Китай не менее 5 тыс. тонн икры минтая в год

КНР остается ключевым экспортным рынком для российской рыбы, отметили в Ассоциации добытчиков минтая

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потенциал экспорта российской икры минтая в Китай составляет не менее 5 тыс. тонн в год, сообщила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

"В этом году китайские компании впервые закупили российскую икру минтая для внутреннего потребления: отгружено более 500 тонн. Это стало следствием работы экспортеров по продвижению российской икры минтая на внутреннем рынке КНР. В АДМ оценивают потенциал китайского рынка не менее чем в 5 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

В ассоциации рассказали, что китайские специалисты завершили разработку новых продуктов питания с икрой минтая, ориентированных на китайского потребителя. "С предложением включиться в проект по созданию нового нишевого рынка Китая к ним обратилась российская Ассоциация добытчиков минтая", - добавили в ассоциации.

"Китайские технологи по итогам изучения российской икры минтая не только отметили ее высокие питательные свойства, но и высокий потенциал на продуктовом рынке КНР. Линейка, разработанная специалистами одного из ведущих научных учреждений Китая с богатейшим опытом, способна вызвать настоящую продуктовую эволюцию на китайском рынке. Презентация для китайских переработчиков и рестораторов состоится 29 октября в Циндао на China Fisheries & Seafood Expo", - рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Он отметил, что российские рыбаки планируют укреплять сотрудничество с ведущими университетами КНР для достижения целей и задач национальных проектов России и Китая по увеличению внутреннего потребления рыбной продукции и развитию экспорта продукции АПК.

В ассоциации напомнили, что Китай остается ключевым экспортным рынком для российской рыбы: на него приходится 58% внешних поставок. В 2024 году российские рыбаки поставили в КНР 1,1 млн тонн рыбопродукции на общую сумму $2,7 млрд. За 9 месяцев текущего года Китай импортировал из России 833 тыс. тонн на сумму более $2 млрд. На продукцию из минтая пришлось 54% отгрузок в объеме и 30% в деньгах.