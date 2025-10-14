Краснодар и Челябинск возглавили топ городов-миллионников по размеру скидок на жилье

В топ также вошли Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск и Ростов-на-Дону

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Топ городов-миллионников в РФ, в которых собственники готовы снижать цены на вторичное жилье в объявлениях о продаже, возглавили в третьем квартале 2025 года Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород. Об этом сообщили ТАСС аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость".

"В топ-5 миллионников по размеру средней скидки вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%)", - отмечается в материалах.

Во втором квартале 2025 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 5%, в третьем квартале скидки достигли 5,1%. Если во втором квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 52,9% по всем миллионникам, то в третьем - уже 54,6%. Доля объявлений, где собственники повышают цену, продолжает снижаться: в июле-сентябре этого года она составила 7,4%, в то время как в апреле-июне находилась на уровне 8,1%.

Срок экспозиции квартир на вторичном рынке недвижимости вырос на 0,8%, до 109 дней. На протяжении текущего года объявления о продаже оставались активными 110 дней в первом квартале и 108 дней - во втором. Среди миллионников в июле-сентябре сроки активности объявлений сильнее всего сократились по отношению к апрелю-июню в Уфе (-7%, до 120 дней), Волгограде (-6%, до 130 дней), Санкт-Петербурге (-4%, до 112 дней), Ростове-на-Дону (-3%, до 124 дней), Москве (-3%, до 101 дня). Самые короткие сроки экспозиции зафиксированы в Перми - 83 дня, Челябинске - 94 дня, Омске - 96 дней, Екатеринбурге - 98 дней и Москве - 101 день.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил стагнацию сроков экспозиции квартир в третьем квартале после их небольшого сокращения в предыдущем периоде. "Несмотря на снижение ставок по рыночным ипотекам, участники рынка остаются осторожными и не спешат корректировать стратегии сделок. Продавцы по-прежнему готовы к дисконтам, а покупатели занимают выжидательную позицию. И хотя мы наблюдали сезонное увеличение активности во вторичном сегменте, говорить о начале растущего тренда на рынке готового жилья преждевременно", - считает он.