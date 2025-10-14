Хуснуллин: товарооборот РФ и Туркмении в ближайшие три года может вырасти вдвое

Вице-премьер России отметил, что для этого есть все возможности

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Туркмения могут в ближайшие три года нарастить товарооборот в два раза - все возможности есть. Уверенность в этом выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

Говоря о торговле между странами, он обратил внимание на то, что сейчас в целом экспорт из РФ превышает импорт. "Поэтому мы видим возможность увеличения товарооборота на десятки процентов. В ближайшие три года можно достигнуть двукратного роста товарооборота, для этого все возможности у нас есть", - отметил вице-премьер.

5 августа вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что товарооборот России и Туркмении с начала 2025 года увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.