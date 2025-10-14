Лихачев: грузопоток по СМП между РФ и КНР вырастет до 20 млн тонн к 2030 году

В дорожной карте подробно расписаны разные направления взаимодействия, поделился генеральный директор Росатома Алексей Лихачев

Редакция сайта ТАСС

ХАРБИН, 14 октября. /ТАСС/. Россия и Китай нарастят грузовые перевозки по Северному морскому пути (СМП) до 20 млн тонн к 2030 году. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по итогам второго заседания подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Мы не просто поставили друг перед другом задачи достичь к 2030 году объемов 20 млн тонн, в нашей дорожной карте подробно расписаны разные направления [взаимодействия]", - сказал он, комментируя утверждение плана мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути.

По его словам, сотрудничество РФ и КНР в ближайшие годы затронет не только мореплавание и навигацию, но и создание грузовых судов арктического класса, подготовку и стажировку кадров, а также другие сферы.

14 октября в Харбине прошло второе заседание подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По его итогам был утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение плана направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

Северный морской путь - кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его протяженность составляет около 5 600 км. В 2024 году объем грузоперевозок по СМП побил рекорд и составил почти 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в предыдущем году.