Золото и серебро дешевеют после рекордного роста

По данным на 08:57 мск цена на золото снизилась до $4 126 за тройскую унцию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на золото и серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) перешла к снижению после установления исторических максимумов роста, следует из данных торговой площадки.

Цена на золото опустилась ниже $4 130 за тройскую унцию, на серебро - ниже $50 за унцию.

По данным на 08:21 мск, цена на золото росла на 1,47% и составляла рекордные $4 190,9 за тройскую унцию. Цена на серебро, по данным на 08:01 мск, также находилась на рекордном уровне $52,495 за унцию (+3,39%).

К 08:57 мск цена на золото снижалась на 0,1%, опускаясь до $4 126 за тройскую унцию, стоимость серебра уменьшилась на 2,2%, до $49,66 за унцию.