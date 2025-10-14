В Югре завершение обновления гостиницы "Югорская долина" планируется в 2026 году

Ожидается, что объект вновь станет одним из знаковых среди гостей, туристов и жителей Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Завершение затянувшейся реконструкции из-за проблем с подрядчиком и открытие с современным медицинским блоком гостиничного комплекса "Югорская долина", где неоднократно останавливались звезды театра, кино и спорта, планируется в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа в 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам встречи с президентом "Космос отель групп" Александром Биба.

"Югорская долина" начала работу в 2003 году перед стартом чемпионата мира по биатлону в Ханты-Мансийске. За время эксплуатации здесь останавливались известные ученые, ведущие мировые лыжники и биатлонисты, звезды театра и кино, отель принимал мероприятия международного кинофестиваля "Дух огня", различные выставки, культурные вечера и конференции. Несколько лет назад правительство Югры приняло решение создать здесь современный реабилитационный центр, после чего объект закрылся на реконструкцию, на которую было выделено около 2,5 млрд рублей, но работы затянулись и из-за проблем с подрядчиком, после чего произошла его смена.

"Вместе с Александром Биба посетили гостиничный комплекс "Югорская долина", который планируем запустить под управлением "Космос отель групп". Объект непростой - с учетом того, что мы создаем его по новым требованиям, в сжатых границах существующей конструкции. Детально обсудили проектные решения, сроки реализации строительных и монтажных работ, сдвинутые из-за смены подрядчика. В I квартале 2026 года будет открыта обновленная гостиница", - написал Кухарук.

Он отметил, что весь объем работ по модернизации комплекса, включая создание современного медицинского блока, планируется завершить также в следующем году. Планируется, что данный объект вновь станет одним из знаковых среди гостей, туристов и жителей Ханты-Мансийска.