Москва, Баку и Тегеран будут наращивать перевозки по коридору Север - Юг

Стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки плана действий по реализации запланированных мероприятий

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия, Азербайджан и Иран условились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору Север - Юг. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам трехсторонней встречи в Баку вице-премьера России Алексея Оверчука, заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг до 15 млн тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий, - говорится в документе. - Во время обсуждений была достигнута договоренность о проведении совместного осмотра на местах важных инфраструктурных проектов международного транспортного коридора Север - Юг 14 октября".