Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай

Принятие законопроекта позволить увеличить турпоток и создать новые рабочие места для жителей региона

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минфин России разработал законопроект, предполагающий возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей республики.