Водители с начала года более 11 тыс. раз вызвали спасателей через "ЭРА-ГЛОНАСС"

Этим способом пользуются при ДТП, плохом самочувствии, для помощи пострадавшим в попутных машинах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Водители с начала года свыше 11 тыс. раз вызвали спасателей через "ЭРА-ГЛОНАСС" нажатием на кнопку SOS, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Российские автомобилисты все чаще используют госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" для самостоятельного вызова спасателей: с начала 2025 года кнопку SOS нажали более 11 тысяч раз. Экстренные службы таким способом вызывают при ДТП, плохом самочувствии, для помощи пострадавшим в попутных машинах и в ситуациях, когда водители стали очевидцами различных происшествий - от пожаров до правонарушений", - говорится в сообщении.

"ЭРА-ГЛОНАСС" при тяжелых авариях срабатывает в автоматическом режиме, система передает за секунды координаты и общие характеристики автомобилей в региональные "Системы-112". Помимо этого автовладельцы могут нажать на кнопку SOS, что упрощает объяснение местоположения и экономит время на поиск пострадавших и мест происшествий. Ускорение реагирования экстренных служб с помощью данных от системы помогает спасать тысячи жизней водителей и пассажиров ежегодно, отметили в компании.

"Нажатие одной кнопки - это самый простой и удобный способ не только передать аварийное сообщение, но и мгновенно запросить помощь при ДТП, для всех участников дорожного движения, включая пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, а также - при ухудшении самочувствия водителя или пассажиров. Статистика подтверждает, что российские автомобилисты все чаще сами нажимают на кнопку SOS и сообщают, например, о природных и бытовых пожарах, найденных людях, вещах, и когда они стали очевидцами правонарушений в пути", - добавил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

Как уточнили в компании, автомобильный рынок РФ полностью обеспечен устройствами вызова экстренных служб - кнопками SOS: за последние три года число отечественных производителей выросло с 4 до 12. Минпромторг РФ совместно с АО "ГЛОНАСС" и производителями микроэлектроники перевел оборудование на санкционно-стойкую отечественную компонентную базу.