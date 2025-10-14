Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет в Москве 2-3 декабря

Мероприятие состоится в очном формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. 16-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 2-3 декабря в Центре международной торговли в Москве, сообщили в пресс-службе ВТБ. Главной темой в этом году станет "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

В мероприятии примут участие представители органов власти, финансового и делового сообщества, главы российских и международных компаний, иностранные инвесторы. Первый день форума будет посвящен глобальной макроэкономической повестке. Во второй день планируется обсудить развитие розничных инвестиций и внутренних источников финансирования.

"Российская экономика успешно преодолевает внешние вызовы - нагрузки только повысили нашу выносливость. Теперь перед правительством и Банком России стоят внутренние задачи - выйти на траекторию сбалансированного роста и вернуть инфляцию к устойчивым и умеренным уровням. При этом важно сохранить результаты успешной макрополитики предыдущих лет. Об экономике высоких достижений и препятствиях на ее пути пойдет речь в дискуссиях форума", - отметил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении.

В ВТБ напомнили, что в этом году обновили формат традиционного форума: с сентября банк проводит встречи для частных инвесторов с экспертами и крупнейшими российскими компаниями на площадках ведущих деловых центров страны - форумы уже прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, запланированы в Казани (28 октября) и Краснодаре (13 ноября). Завершится инвестиционный марафон в Москве.

Форум пройдет в очном формате. Трансляции сессий будут в открытом доступе.