Югра направит около 400 млн рублей на оборудование для пяти аэропортов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ направит около 400 млн рублей на закупку в 2025 году современного оборудования для пяти аэропортов региона, включая средства для борьбы с беспилотниками, патрульные автомобили, автоматизированные системы радиационного контроля, снегоуборочные машины, аэродромные топливозаправщики, обогреватели воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале стройкомплекса Югры.

"В округе началась масштабная модернизация авиационной инфраструктуры. Более 395 миллионов рублей из окружного бюджета направлено компании "Юграавиа" на закупку современного оборудования, которое повысит уровень безопасности пассажиров и защиту аэропортов от возможных угроз. До конца 2025 года обновления затронут аэропорты Ханты-Мансийска, Белоярского, Когалыма, Нягани и Урая", - сказано в сообщении.

Отмечается, что здесь установят рентгенотелевизионные досмотровые комплексы, арочные и ручные металлодетекторы, автоматизированные системы радиационного контроля и газосигнализаторы. Кроме того, предусмотрены противотаранные шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, оборудование для борьбы с беспилотниками и патрульные автомобили. Также планируется приобрести специальную аэродромную технику: снегоуборочные машины, аэродромные топливозаправщики, обогреватели воздушных судов, автобусы, амбулифт.

Как отметил генеральный директор "Юграавиа" Александр Качура, эти меры позволят значительно укрепить инфраструктуру и вывести работу аэропортов региона на новый уровень. "Югра - это территория, где авиация играет ключевую роль в обеспечении связи между отдаленными городами. Новое оборудование и техника помогут сделать аэропорты не только безопаснее, но и технологичнее", - сказал он.

В Югре действует сеть аэропортов в различных городах региона, включая удаленные, куда добраться обычным транспортом можно только в зимнее время - Белоярский, Березово, а также крупные - в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.