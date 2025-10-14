В России зарегистрировали препарат для терапии оптиконевромиелита

Исследование показало преимущество клинической эффективности дивозилимаба над плацебо, отметили в пресс-службе разработчика - компании Biocad

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал инновационный препарат для терапии оптиконевромиелита, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика - компании Biocad.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат дивозилимаб, разработанный учеными Biocad для терапии рассеянного склероза и системной склеродермии, в новом показании - заболевания спектра оптиконевромиелита. Дивозилимаб стал первым зарегистрированным в России отечественным оригинальным препаратом для лечения пациентов с оптиконевромиелитом", - говорится в сообщении.

Безопасность и эффективность препарата были изучены в ходе клинического исследования, участие в котором приняли пациенты в возрасте от 18 до 76 лет из России и Белоруссии. "Исследование показало преимущество клинической эффективности дивозилимаба над плацебо, а также благоприятный профиль безопасности и переносимости у взрослых пациентов с оптиконевромиелитом. У более чем 90% участников клинического исследования наблюдалось снижение активности заболевания и отсутствие обострений в течение шести месяцев терапии", - подчеркнули в компании.

Там напомнили, что заболевания спектра оптиконевромиелита, включающие оптиконевромиелит (болезнь Девика) - спектр редких аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы, при которых иммунная система атакует миелиновую оболочку проводящих путей центральной нервной системы. Наиболее часто заболевание протекает с повреждением зрительных нервов и спинного мозга, что может привести к необратимым неврологическим нарушениям, включая потерю зрения и двигательные расстройства, приводящие к тяжелой инвалидизации.

"В случае оптиконевромиелита (болезни Девика) обострения играют ключевую роль в инвалидизации пациентов, поэтому воздействие на данный параметр имеет важнейшее значение. В исследовании было показано, что у пациентов с оптиконевромиелитом значительно сократилась частота обострений на фоне терапии дивозилимабом, при этом сохранялся благоприятный профиль безопасности", - подчеркнул вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза, директор Института клинической неврологии и отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко, чьи слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что дивозилимаб стал первым и единственным в России препаратом с зарегистрированными показаниями рассеянный склероз и оптиконевромиелит.