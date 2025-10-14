Ростех провел испытания первого российского телетрапа

Опытный образец подтвердил заявленные характеристики

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" успешно провел предварительные испытания первого российского пассажирского телетрапа, сообщил Ростех.

"Высокоточка" успешно провела предварительные испытания первого российского пассажирского телетрапа, разработанного нашим холдингом вместе с НПП "Проект-техника". Опытный образец подтвердил заявленные характеристики. Ранее такое оборудование поставлялось в РФ только из-за рубежа", - говорится в сообщении.

"Рукав" совместим со всеми типами воздушных судов - от региональных машин до дальнемагистральных авиалайнеров.

"Предприятия Ростеха шаг за шагом преодолевают санкционные вызовы и обеспечивают авиационную отрасль необходимыми техническими решениями. Идут испытания новых гражданских самолетов и вертолетов. Внедряются цифровые сервисы для пассажиров и авиакомпаний взамен зарубежных. Аэродромы оснащаются отечественными системами, обеспечивающими безопасный взлет и посадку. Разработка "Высокоточных комплексов" - еще одно подтверждение комплексного подхода к решению важнейших государственных задач в сфере пассажирских авиаперевозок", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что изделие отличается высокой надежностью и соответствует самым строгим стандартам безопасности, которые предъявляются к пассажирским телетрапам.