Семейную налоговую выплату в 2026 году смогут получить 7 млн родителей

На социальный контракт предусмотрено почти 46 млрд рублей, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Семейную налоговую выплату в 2026 году получат более 7 млн работающих родителей двух и более детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Читайте также

Семья — основа общества: что важно знать о пособиях и льготах для россиян

"Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ей воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями", - сказал он.

Кроме того, в 2026 году на социальный контракт предусмотрено почти 46 млрд рублей, он охватит порядка 700 тысяч человек.

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).