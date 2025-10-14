Нефтяной экспорт из РФ вырос в сентябре до 7,44 млн б/с

Он увеличился на 2,76% по сравнению с августом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в сентябре 2025 года вырос на 2,76% по сравнению с августом, до 7,44 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта сократились на 1,7% - до $13,35 млрд.

Объемы поставок нефти выросли на 370 тыс. б/с, а нефтепродуктов - упали на 170 тыс. б/с.

Доходы от экспорта нефти в сентябре составили $8,96 млрд, что на $200 млн больше, чем месяцем ранее, от экспорта нефтепродуктов - $4,39 млрд (снижение на $440 млн).