Bloomberg: спор США и Китая обвалил цену пшеницы к минимуму 2020 года

Стоимость зерновой культуры составила $4,9 за бушель

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость пшеницы достигла самого низкого уровня с 2020 года - $4,9 за бушель - на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР. Цена на зерновую культуру падает уже четвертый день подряд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американской компании Hightower Report, занимающейся исследованием рынка.

"Спрос в мире [на пшеницу] всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать", - говорится в отчете Hightower Report.

Агентство также отмечает, что из-за ухудшения отношений между США и КНР прогнозируемый спрос на американские соевые бобы оказался меньше ожидаемого.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

Согласно данным таможни КНР, китайско-американский товарооборот в январе - сентябре уменьшился на 15,6% в годовом исчислении, до $425,81 млрд.