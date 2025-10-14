Корпорация развития Подмосковья привлекла проекты на 48 млрд рублей инвестиций

Лидером по количеству поступивших заявок стала металлообрабатывающая промышленность

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 10 инвестиционных проектов привлекла Корпорация развития Московской области (КРМО) с начала текущего года. Суммарный объем инвестиций по ним оценивается в 48 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"КРМО за девять месяцев текущего года удалось привлечь и локализовать на территории Подмосковья 11 инвестпроектов. Общий объем планируемых инвестиций в эти проекты составляет 48,5 млрд рублей. По итогам их реализации в регионе будет создано более 1,9 тыс. новых рабочих мест", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что КРМО является институтом инвестиционного развития региона. Организация предоставляет инвесторам комплексное сопровождение инвестпроектов на всех этапах реализации.

Уточняется, что лидером по количеству поступивших заявок стала металлообрабатывающая промышленность. Предприниматели проявляют наибольший интерес к реализации инвестпроектов в данной сфере. На втором месте по популярности среди инвесторов находится строительная отрасль. Третью позицию занимают проекты в сфере химической промышленности.

"Индивидуальный подход к каждому инвестору является приоритетным направлением работы КРМО. Специалисты Корпорации развития оказывают всестороннюю поддержку, начиная с первичной консультации, и до запуска предприятия. С начала этого года КРМО получила почти 170 инвестиционных заявок, сейчас они находятся на разных стадиях проработки. Суммарный объем планируемых инвестиций по ним превышает 89,7 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егора Круглова.