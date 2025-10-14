"Мираторг" открыл первую фирменную бургерную на Дальнем Востоке

В меню нового заведения включены бургеры, стейки, горячие закуски, салаты и напитки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Мираторг" открыл первую фирменную бургерную "Стейк & бургер" на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в компании.

Уточняется, что первая дальневосточная бургерная "Мираторга" открыта местным франчайзи. На сегодняшний день "Стейк & бургер" включает 34 ресторана в Москве, Подмосковье, Брянске, Калининграде, Курске и Минске.

Уточняется, что в меню нового заведения - фирменные бургеры, стейки, горячие закуски, салаты и напитки от "Мираторга". "Ингредиенты для правильных бургеров и стейков будут доставляться и в новое заведение, несмотря на расстояния и разницу в восемь часовых поясов между Южно-Сахалинском и Москвой", - рассказали в компании.

"Особенность "Стейк & бургер" в использовании собственного отборного мяса, соусов, мясных и овощных полуфабрикатов и других ингредиентов собственного производства. Это позволяет поддерживать высокий стандарт качества на всех этапах и контролировать стоимость бургера или стейка на столе потребителя", - подчеркнули в "Мираторге".