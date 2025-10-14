Калининградский янтарный комбинат перевыполнит план по добыче 600 тонн янтаря

На хороший темп добычи влияет, в частности, высокое содержание камня в янтареносной породе, сообщил заместитель генерального директора по горнодобывающему производству Александр Смирнов

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию "Ростех") завершил добычу изначально запланированных на 2025 год 600 тонн янтаря-сырца. Однако работы в Приморском карьере не прекратились, коллектив намерен довести объем добычи балтийского самоцвета в нынешнем сезоне до 700 тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

"С 14 октября приступили к добыче внеплановых 100 тонн, о которых было заявлено ранее. На хороший темп добычи влияет, в частности, высокое содержание камня в янтареносной породе - 2,1 кг/м против 1,55 кг/м на старте сезона. В настоящее время в карьере одновременно задействовано 30 единиц техники и 50 человек штатного состава. Достичь показателя в 700 тонн планируем в начале декабря", - пояснил заместитель генерального директора по горнодобывающему производству, главный инженер Александр Смирнов, слова которого приводит пресс-служба.

На комбинате отметили, что добыча балтийского янтаря ведется открытым карьерным способом. Самоцвет залегает на глубине 40-50 м под пустыми породами, которые в течение всего года снимают с помощью экскаваторов. Добычу ведут в теплое время года, чтобы исключить замерзание воды, применяемой в технологическом процессе. В этом году добычу янтаря комбинат начал 3 марта, а изначально запланированных 600 тонн достиг 13 октября.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.

С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 3,5 млрд рублей на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства. В итоге, за последние десять лет ежегодный объем добычи на Калининградском янтарном комбинате вырос более, чем вдвое - с 250 до 600 тонн. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.