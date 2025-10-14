Посол Венесуэлы призвал США покупать нефть, а не "красть ее"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки должны покупать у Венесуэлы нефть в соответствии с законодательством республики, а не "красть ее". Об этом заявил журналистам посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"Наши власти через разные каналы сообщили правительству Соединенных Штатов, что они могут получить доступ к ресурсам Венесуэлы, но при этом заплатив за них. То есть они могут вести бизнес с Венесуэлой в соответствии с нашим законодательством, а не грабить нас", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Венесуэла якобы предложила США доступ к части своих природных ресурсов, чтобы избежать конфликта между двумя странами.