Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Около 80 тыс. роботов необходимо внедрить в техпроцессы компаний РФ до 2030 года

По словам Дениса Мантурова, плотность механизмов по всему кругу предприятий нужно увеличить до 145 единиц на 10 тыс. человек
Редакция сайта ТАСС
10:41

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 80 тыс. промышленных роботов с интеграцией в них искусственного интеллекта и технологий машинного обучения необходимо внедрить в технологические процессы российских компаний до 2030 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Чтобы выйти на заданные рубежи нам необходимо до 2030 года внедрить в технологические процессы компаний около 80 тысяч промышленных роботов. Речь идет про сложные, гибкие и многофункциональные системы. С интеграцией в них искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий", - сказал он.

Плотность роботов по всему кругу предприятий нужно увеличить до 145 единиц на 10 тыс. человек, а для госкорпораций и компаний с госучастием планка директивно повышена до 230 роботов, отметил Мантуров. 

Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия