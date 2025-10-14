Около 80 тыс. роботов необходимо внедрить в техпроцессы компаний РФ до 2030 года

По словам Дениса Мантурова, плотность механизмов по всему кругу предприятий нужно увеличить до 145 единиц на 10 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 80 тыс. промышленных роботов с интеграцией в них искусственного интеллекта и технологий машинного обучения необходимо внедрить в технологические процессы российских компаний до 2030 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Чтобы выйти на заданные рубежи нам необходимо до 2030 года внедрить в технологические процессы компаний около 80 тысяч промышленных роботов. Речь идет про сложные, гибкие и многофункциональные системы. С интеграцией в них искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий", - сказал он.

Плотность роботов по всему кругу предприятий нужно увеличить до 145 единиц на 10 тыс. человек, а для госкорпораций и компаний с госучастием планка директивно повышена до 230 роботов, отметил Мантуров.