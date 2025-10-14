Около 80 тыс. роботов необходимо внедрить в техпроцессы компаний РФ до 2030 года
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 80 тыс. промышленных роботов с интеграцией в них искусственного интеллекта и технологий машинного обучения необходимо внедрить в технологические процессы российских компаний до 2030 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Чтобы выйти на заданные рубежи нам необходимо до 2030 года внедрить в технологические процессы компаний около 80 тысяч промышленных роботов. Речь идет про сложные, гибкие и многофункциональные системы. С интеграцией в них искусственного интеллекта, машинного обучения и сенсорных технологий", - сказал он.
Плотность роботов по всему кругу предприятий нужно увеличить до 145 единиц на 10 тыс. человек, а для госкорпораций и компаний с госучастием планка директивно повышена до 230 роботов, отметил Мантуров.