Лукашенко: снятие санкций США не освободило "Белавиа" от "глупых обязательств"

По словам лидера Белоруссии, американцы это признают

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Заявленное американской стороной снятие санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" не освободило перевозчика от некоторых "глупых обязательств". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"[США] заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И [Игорь] Чергинец (генеральный директор компании - прим. ТАСС), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа". И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По словам лидера республики, американцы это признают.

"Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. Хорошо, мы будем ждать", - указал Лукашенко.

Говоря об отношениях Минска и Вашингтона, президент обратил внимание, что тенденция возобновления двустороннего диалога приобрела "некоторый положительный импульс".

"Об этом мы уже говорили не единожды. Придет время, и мы в деталях проинформируем наше население. Наверное, все-таки, настало время что-то говорить по этому поводу. Но прежде, чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях и особенно перспективах этих отношений, я хотел бы сегодня с вами посоветоваться", - обратился белорусский лидер к участникам совещания.

Президент напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США.

"Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях. Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах", - подчеркнул он.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с "Белавиа" и ее дочерними структурами.