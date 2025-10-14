Путин 14 октября встретится с Потаниным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российского лидера в Кремле во вторник запланировано несколько рабочих встреч

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

"Среди остальных у президента будет на докладе глава "Норникеля" Владимир Потанин. Всегда важные встречи, компания системообразующая, традиционно президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска, города. Деятельность компании и жизнь Норильска сильно связаны друг с другом. Поэтому президент всегда уделяет большое внимание", - указал Песков.

Также, по его словам, у президента в Кремле 14 октября запланирован целый ряд рабочих встреч. Каких-то крупных публичных мероприятий у Путина во вторник не планируется.