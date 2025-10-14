В России для беспилотных машин появятся новые маршруты

Также запустят систему цифровых двойников дорог

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Беспилотные автомобили в РФ до конца 2026 года поедут по новым маршрутам, также будет запущена система цифровых двойников дорог, говорится в сообщении кабмина по итогам совещания под руководством вице-премьера Виталия Савельева по развитию беспилотного транспорта.

На совещании был утвержден план по внедрению на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации - полностью беспилотных грузовых автомобилей.

По российским трассам курсируют 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.

"Планом предусмотрено, что до конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотных машин и будет запущена система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 "Восток", - говорится в сообщении.