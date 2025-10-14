Хабаровский край получит 1,7 млрд рублей на обновление бульваров

Также регион дополнительно получит 1 млрд рублей на создание стрелкового полигона и возведение насыпи под международный пункт пропуска, сообщил глава региона Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат дополнительно 1,7 млрд рублей на реконструкцию бульваров в Хабаровске, обновление парка и фасадов исторических зданий в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"В следующем году мы сможем начать реконструкцию Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре модернизируем парк культуры и отдыха "Строитель" и приступим к ремонту фасадов исторических зданий. Эти проекты - часть мастер-планов обоих городов. Считаем их "острыми" и первоочередными. На заседании президиума правительственной комиссии под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева решено выделить на них дополнительно 1,7 млрд рублей президентской единой субсидии", - написал Демешин.

Также регион в 2026 году дополнительно получит 1 млрд рублей на создание стрелкового полигона для обучения молодежи и возведение насыпи под международный пункт пропуска на острове Большом Уссурийском, добавил губернатор.

"Теперь наша задача как власти - сделать все вовремя и качественно: использовать федеральную поддержку так, чтобы Хабаровский край постоянно развивался", - подчеркнул Демешин.