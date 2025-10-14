Компании РФ внедрили свыше 8 тыс. роботов в производство в 2024 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что это на 60% больше, чем в 2023 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские предприятия внедрили в производственные процессы более 8 тыс. промышленных роботов в прошлом году, что на 60% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Мы видим, насколько вырос интерес к внедрению промроботов в производственные процессы. В прошлом году их установлено свыше 8 тысяч, то есть на 60% больше, чем в предыдущем", - сказал он.

Министр отметил, что компании оценили эффективность от применения роботов. Так, на "Камазе" установка на одном из участков производства полутора десятка отечественных роботов повысила производительность на 15%, указал он.