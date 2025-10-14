Алиханов: износ оборудования в обрабатывающих отраслях превышает 60%

Ключевую роль для промышленности играет нацпроект "Средства производства и автоматизации", заявил глава Минпромторга РФ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Износ оборудования в обрабатывающих отраслях промышленности РФ превышает 60%, в этой связи ключевое значение для промышленности имеет нацпроект "Средства производства и автоматизации". Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Необходимо прежде всего обновление основных фондов, как это делается в ОПК. Тем более, что износ оборудования в обрабатывающих отраслях сейчас превышает 60%. Здесь ключевое значение для промышленности играет нацпроект "Средства производства и автоматизации", - сказал он.

Из критических позиций по станкам, над которыми работает РФ, - это пятиосевые обрабатывающие центры, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также ряд важнейших компонентов, отметил министр.