В Томске ввели первую очередь рыбного логистического центра

Она рассчитана на единовременное хранение до 650 тонн продукции, сообщил губернатор региона Владимир Мазур

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Первую очередь рыбного логистического центра ввели в эксплуатацию в Томске в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем канале в Мах.

"В этом году введена в эксплуатацию первая очередь, рассчитанная на единовременное хранение до 650 тонн продукции. В планах - запуск 2-й и 3-й холодильных камер", - написал Мазур.

По его словам, в приоритетах развития рыбохозяйственного комплекса: увеличение доли местного сырья в переработке рыбы (сейчас - 45%), строительство новых производств и модернизация действующих. В первую очередь, это реконструкция рыбозавода "Авангард", строительство нового цеха "Меридиан плюс" в Томске и холодильной камеры в Кривошеинском рыбном цехе.

"И, конечно, нужно продолжать восстановление популяции ценных видов. Только в этом году в реки области выпущено 1,2 млн молоди осетровых и сиговых видов рыб. Поручил обеспечить выполнение в полном объеме компенсационных мероприятий на реках Обского бассейна и проработать предложения по формированию собственных маточных стад муксуна и нельмы", - отметил губернатор.