ООН оценило восстановление Газы в $70 млрд

При этом специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития Организации Яко Силлиерс отказался оценивать сроки работ

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Реконструкция сектора Газа потребует затрат в размере $70 млрд. Об этом заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

"Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд", - сказал он на брифинге в Женеве. При этом Силлиерс отказался оценивать сроки, в которые восстановительные работы в палестинском анклаве могут быть завершены.

По его словам, задача вышеуказанных организаций, помимо определения масштаба разрушений, заключается в том, чтобы "расставить приоритеты относительно того, какие районы необходимо восстановить в первую очередь и на чем сосредоточить усилия".

"Вероятно, не все территории будут восстановлены", - добавил он.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.