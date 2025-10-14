Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

"Северсталь" открыла в Орле комплекс по выпуску металлоконструкций

Производственная линия включает полный цикл изготовления
Редакция сайта ТАСС
11:01

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Северсталь стальные решения" завершила в Орле инвестиционный проект по развитию производства металлоконструкций, вложив 3,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новый производственный комплекс площадью 22 тыс. кв. метров позволит к 2028 году производить 32 тыс. тонн металлоконструкций, что утроит объемы производства на площадке, доведя их до 48 тыс. тонн в год. Производственная линия включает полный цикл изготовления металлоконструкций, включая линию автоматической сварки коробчатой балки большого сечения, аналогов которой нет в России.

Фонд развития промышленности РФ выделил 691 млн рублей на закупку и монтаж оборудования.

Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев отметил, что запуск нового производства - стратегически важный шаг для всей строительной отрасли, который позволит открыть компании новые рынки. Он также добавил, что "Северсталь стальные решения" готова предложить полный цикл сервиса клиентам из разных отраслей. 

РоссияОрловская область