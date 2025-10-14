"Северсталь" открыла в Орле комплекс по выпуску металлоконструкций

Производственная линия включает полный цикл изготовления

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Северсталь стальные решения" завершила в Орле инвестиционный проект по развитию производства металлоконструкций, вложив 3,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новый производственный комплекс площадью 22 тыс. кв. метров позволит к 2028 году производить 32 тыс. тонн металлоконструкций, что утроит объемы производства на площадке, доведя их до 48 тыс. тонн в год. Производственная линия включает полный цикл изготовления металлоконструкций, включая линию автоматической сварки коробчатой балки большого сечения, аналогов которой нет в России.

Фонд развития промышленности РФ выделил 691 млн рублей на закупку и монтаж оборудования.

Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев отметил, что запуск нового производства - стратегически важный шаг для всей строительной отрасли, который позволит открыть компании новые рынки. Он также добавил, что "Северсталь стальные решения" готова предложить полный цикл сервиса клиентам из разных отраслей.