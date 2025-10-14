Оверчук отметил прогресс в подготовке к строительству участка Решт - Астара



АСТАРА /Иран/, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе с журналистами отметил прогресс в подготовке к строительству железнодорожной линии Решт - Астара.

По итогу осмотра вместе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег инфраструктуры международных пунктов пропуска для реализации планов трех стран по развитию Западного маршрута МТК "Север - Юг", Оверчук сообщил, что в Иране сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по подготовке строительства отрезка железнодорожных путей между Астарой и Рештом.

"Иранская сторона ознакомила нас с ходом выполнения тех обязательств, которые взяты иранской стороной в рамках реализации строительства Решт-Астара. Мы видим тот прогресс, который сейчас осуществляется здесь, в Иране, в части подготовки к строительству. И конечно же мы здесь очень тесно сотрудничаем с иранской стороной", - подчеркнул он.

Он также добавил, что у трех стран есть амбициозный план довести объем перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" до 15 млн тонн, для чего необходима координация всех усилий, которые прилагаются всеми тремя странами. "Это касается и железной дороги. Мы знаем о работе, которую проводит азербайджанская сторона и находимся в постоянном контакте с азербайджанскими коллегами, - продолжил Оверчук. - Мы видим, что Азербайджан инвестировал очень значительные ресурсы в строительство современной дорожной сети на своей территории. Конечно же, эффективность работы автоперевозчиков, занимающихся перемещением экспортных и импортных грузов, товаров, зависит от эффективности работы пункта пропуска на иранской стороне".

Вице-премьер также подчеркнул, что важную роль для развития международного транспортного коридора "Север - Юг" играет автомобильный транспорт. "Для того, чтобы движение было максимально удобно для водителей, для перевозчиков, для экспортеров, импортеров, должна быть создана и должна работать соответствующая инфраструктура. Это пункты пропуска и дорожная сеть. На российско-азербайджанской границе эти проблемы решены, и наши пункты пропуска эффективно функционируют", - резюмировал он.