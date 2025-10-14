Оверчук осмотрел инфраструктуру коридора Север - Юг

Вице-премьер отметил, что в мае вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

АСТАРА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук вместе со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым осмотрел на границе Ирана и Азербайджана инфраструктуру международных пунктов пропуска, функционирующих и строящихся в целях реализации планов по развитию Западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг.

"Сегодня, когда мы въезжали в Иран, мы видели, что абсолютное большинство грузовых автомобилей, стоящих в очереди на въезд в Азербайджан из Ирана, - российские автомобили. Это очень хорошо, что между нашими странами существуют такие тесные торгово-экономические связи. Мы уверены, что они будут расширяться", - сказал Оверчук журналистам.

Он также напомнил, что в мае вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом. "Мы видим, что торговля между ЕАЭС и Ираном с мая выросла на 35% год к году. Мы уверены, что объемы торговли между Ираном и Россией, Ираном и Евразийским экономическим союзом будут расти и дальше, и этому росту должна соответствовать инфраструктура пунктов пропуска", - указал вице-премьер.

"Сегодня иранская сторона ознакомила нас с планами модернизации пункта пропуска в Астаре, а мы ознакомили иранскую сторону с теми вопросами, которые ставят перед нами российские перевозчики. Договорились, что три страны создадут совместную рабочую группу, которую будут возглавлять заместители министров транспорта и заместители руководителей таможенных служб наших стран для того, чтобы оперативно и скрупулезно решить все проблемы, которые здесь есть. Хотел бы отметить очень доброжелательный и рабочий подход иранской стороны к нашей делегации и к тому, как Иран развивает международный транспортный коридор Север - Юг," - заключил Оверчук.