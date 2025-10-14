Реклама на ТАСС
В Магаданской области открыли туристический комплекс на острове Завьялова

Построены административное здание с рестораном и гостевые домики, возводится пристань
11:44

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Туристический комплекс на острове Завьялова в Магаданской области, где разводят овцебыков по уникальной программе, открыли в регионе. Об этом ТАСС сообщили в областном правительстве.

"Здесь построены административное здание с рестораном и гостевые домики, возводится пристань. Инфраструктура острова развивается при поддержке полпреда [президента РФ в] ДФО Юрия Трутнева и во взаимодействии с пограничной службой. Проложены экотропы, обустроены площадки для наблюдения за животными, организована морская рыбалка. Ранее на Завьялова были переселены овцебыки, снежные бараны и северные олени", - приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Носова.

Остров Завьялова (около 40 тыс. га заповедного леса, скал и каменистых пляжей) находится на Тауйской губе в Охотском море, в 45 км от Магадана. В 1990-х годах остров стал необитаемым. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С 2018 года остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках. 

