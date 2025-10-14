КНР начала выдавать россиянам временные водительские права в упрощенном режиме

Для получения соответствующего удостоверения вместо трех рабочих дней там потребуются всего лишь сутки

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Власти Китая стали выдавать гражданам России временные водительские права по упрощенной процедуре. Об этом сообщила юридическая газета "Фачжи жибао".

По сведениям издания, первый случай выдачи временных прав гражданину РФ по оптимизированной схеме был зарегистрирован в приграничном городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Теперь для получения соответствующего удостоверения вместо трех рабочих дней там потребуются всего лишь сутки.

Указанное нововведение в Хэйхэ последовало менее чем через полтора месяца после объявления правительством КНР 30-дневного безвизового режима в отношении россиян, который начал действовать 15 сентября. Как отмечается, такое упрощение процедур при оформлении временных водительских прав стало возможно благодаря внедрению в этом городе более эффективного механизма межведомственного документооборота.

Теперь, когда в Хэйхэ запущен подобный режим "одного окна", гражданину России там достаточно подать документы и заявление в местную нотариальную контору, которая напрямую согласует все вопросы с правоохранительными органами. Предполагается, что это будет способствовать активизации китайско-российских культурных обменов и экономического сотрудничества, улучшению деловой среды, станет удачным прецедентом по упрощению государственных услуг в КНР для иностранцев.