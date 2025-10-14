Потанин: Норильск в ближайшее время станет по-настоящему чистым городом

Глава "Норникеля" отметил, что по программе "Чистый воздух" более чем на 20% сократились вредные выбросы в атмосферу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Норникель" в рамках программы "Чистый воздух" сократил выбросы больше чем на 20% в прошлом году, а в этом году компания приняла на себя повышенные обязательства и удвоит количество диоксида серы, которое утилизирует в этом году. Таким образом, Норильск в ближайшее время станет по-настоящему чистым городом. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"В области экологии главным достижением последних лет является то, что в прошлом году мы достигли соответствия Вашему Указу, - по программе "Чистый воздух" сократили более чем на 20% вредные выбросы в атмосферу. А в этом году приняли на себя повышенные обязательства, и к концу года мы удвоим количество диоксида серы, которое мы утилизируем", - сказал Потанин.

"Можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время Норильск станет по-настоящему чистым городом", - отметил бизнесмен.

Он уточнил, что в "Норникеле" созданы новые экологические системы, базирующиеся на отечественных решениях, которые позволяют не только рассчитывать, сколько выброшено в атмосферу вредных веществ, но и прогнозировать, моделировать поведение предприятия. "Так называемые предиктивные модели: создается цифровой двойник, и мы при помощи искусственного интеллекта точно знаем, когда и сколько мы выбросим вредных веществ. И даже когда эти выбросы соответствуют нормам, тем не менее, благодаря анализу розы ветров, погодных условий, мы осуществляем эти выбросы так, чтобы они минимальным образом воздействовали на норильчан", - уточнил Потанин.

О "Серной программе"

Технологии, принятые для экологической инициативы "Норникеля" - "Серной программы", позволяют улавливать не менее 99% диоксида серы на основных плавильных агрегатах, на которых они применены, и учитывают особенности рудной базы Норильского промышленного района, применяемые пирометаллургические процессы, а также логистические ограничения Норильска (отсутствие внешнего ж/д сообщения, ограниченный период навигации по Енисею, межнавигационный период, при котором есть только авиасообщение, условия логистики по Северному морскому пути). Утилизация диоксида серы происходит с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.