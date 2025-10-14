ГД освободила семьи участников СВО от госпошлин по искам о назначении пенсий

Законом предусматривается освобождение от уплаты пошлины физлиц при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий освобождение родственников участников СВО от оплаты госпошлины при обращении с заявлениями в суд о назначении пенсии по потере кормильца. Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законом предусматривается освобождение от уплаты государственной пошлины физических лиц при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, назначаемое членам семей участников СВО и (или) лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.