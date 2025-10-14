ГД приняла законопроект об особенностях применения норм об электроэнергетике

Правительство наделяется полномочиями по определению перечня территорий субъектов РФ, в которых устанавливаются особенности применения положений законодательства в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня территорий субъектов РФ (либо частей территорий субъектов РФ, отдельных муниципальных образований), в которых устанавливаются особенности применения положений законодательства в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также регулирования жилищных отношений. Документ был инициирован правительством РФ.

Анализ правоприменительной практики показывает, что на территориях отдельных субъектов РФ возникают негативные последствия, связанные с доступом к объектам электро- и теплосетевого хозяйства для их поддержания в состоянии, обеспечивающем надежное и бесперебойное снабжение потребителей ресурсами, обеспечением учета электрической и тепловой энергии, потребляемой на этих территориях, а также с определением стоимости электроэнергии (мощности), приобретаемой на оптовом и розничном рынках в объеме перетока на эти территории, говорится в пояснительной записке.

Для решения этих проблем на таких территориях требуется оперативное введение особенностей функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности и особенностей функционирования сферы теплоснабжения, указывают в правительстве. Сейчас в законодательстве такие нормы и полномочия кабмина отсутствуют.

"Правительство РФ вправе в связи с проведением контртеррористической операции, введением военного положения, режимов максимального (среднего) уровня реагирования и уровня повышенной готовности, а также с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера определить перечень территорий субъектов РФ (частей территорий субъектов РФ, отдельных муниципальных образований) и установить особенности применения положений жилищного законодательства на таких территориях, в том числе особенности регулирования отношений по оказанию коммунальных услуг и управлению многоквартирными домами, организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ликвидации аварийного жилищного фонда, в период введения на таких территориях указанных специальных режимов", - говорится в тексте документа.

Поправками ко второму чтению предусматривается установление уполномоченным правительством органом на основании предложений Минэнерго особенностей режима работы водохранилищ в случаях возникновения дефицита электрической энергии и (или) мощности, возникновения или угрозы возникновения аварийных электроэнергетических режимов работы электроэнергетической системы для предотвращения применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Программа модернизации сетей будет обязательной

Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, закон дает правительству РФ "карт-бланш" - то есть право вводить особые, временные правила игры в кризисных регионах. "Например, в городе, рядом с которым идут боевые действия, повреждена главная подстанция. По стандартным правилам, чтобы включить резервный генератор, нужно собрать кучу бумаг и согласований, что занимает дни. А людям без света и тепла нужно помочь сейчас. Теперь можно будет осуществлять запуск по упрощенной схеме, без тендеров и закупок", - пояснил он.

Еще важно, что происходит централизация разработки и контроля за программами повышения надежности энергосистем, указал депутат. "Ранее регионы сами решали, как поддерживать свои электросети. Теперь Минэнерго будет определять, в каких регионах сети самые слабые и рискованные (например, из-за старых проводов или частых ураганов). Для этих регионов сделают обязательную программу модернизации сетей, а Минэнерго будет контролировать, сколько на это выделено денег и как они осваиваются. Чтобы не было веерных отключений света, правительство сможет временно менять режим работы ГЭС - например, спускать больше воды, чтобы увеличить выработку электроэнергии в пиковый момент. Этот закон - как введение "особого положения" для правительства в сфере ЖКХ и энергетики. Он позволяет действовать быстро и гибко в кризисных ситуациях (война, ЧС, теракты), чтобы гарантировать людям в пострадавших регионах свет, тепло и воду. А в мирное время - делает энергосистему страны более надежной и управляемой из центра", - полагает он.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением изменений в закон "Об электроэнергетике", которые вступают в силу с 1 февраля 2026 года.