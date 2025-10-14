ГД приняла закон о расширении налоговых льгот преференциального режима Курил

Это будет способствовать реализации около 16 новых инвестпроектов, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на Курильских островах и, в частности, расширяющий налоговые льготы в рамках этого режима. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Документ, внесенный правительством РФ, исключает запрет на налоговые льготы для новых юрлиц, созданных организациями (и/или их взаимозависимыми лицами), владеющими от 50% доли в участнике, ранее лишенном налоговых льгот на Курилах, или в организации, зарегистрированной там до 1 января 2022 года. Также НК РФ дополняется нормами, требующими соответствия инвестиционных проектов этой категорией инвесторов критериям, установленным правительством РФ, и одобрения президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

По предварительным данным, отмена таких ограничений будет способствовать реализации около 16 новых инвестпроектов, суммарный объем инвестиций составляет ориентировочно 12,4 млрд руб., планируемое количество новых рабочих мест - 400, говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения не отменяют запрет на применение льготных условий для компаний, созданных или реорганизованных с участием организаций, зарегистрированных на Курильских островах до 1 января 2022 года, указали в кабмине.

О системе налогообложения

Также вносятся изменения в статью 427 НК РФ, позволяющие организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года и применяющим упрощенную систему налогообложения, уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам.

Определяется срок применения пониженных тарифов организацией, перешедшей с УСН на общий режим налогообложения, в том числе в связи с утратой права на применение УСН, если ранее она применяла пониженные тарифы страховых взносов.

По предварительным оценкам, количество организаций, заинтересованных в снижении ставки по страховым взносам в рамках применения упрощенной системы налогообложения, составляет около 11 вновь создаваемых юридических лиц ежегодно, указывают в кабмине.

Принятие документа будет способствовать реализации на территории Курильских островов ряда новых инвестиционных проектов в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других, увеличению темпа прироста инвестиций и повышению показателей экономического развития, говорится в пояснительной записке.