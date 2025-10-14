В Тюмени отменили градостроительный форум

Причиной стало проведение регионального дня Всероссийского форума "Малая Родина - сила России"

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Планируемый 6-7 ноября Тюменский градостроительный форум отменили из-за проведения дня Всероссийского форума "Малая Родина - сила России". Об этом сообщили ТАСС организатор градостроительного форума.

"Тюменский градостроительный фестиваль отменен. Отмена связана с проведением в Тюмени регионального дня Всероссийского форума "Малая Родина - сила России" по направлению "Урбанистика и архитектура: создавая будущее", - рассказал организатор.

Как сообщается на сайте градостроительного форума, в 2024 году его посетили более 1 тыс. участников из 13 регионов России, было подписано более 20 соглашений. Цель форума - обсуждение темы развития городов, а также продвижения совместных инициатив. Он объединяет представителей органов государственной власти и бизнеса, экспертов в области урбанистики и архитектуры, университеты и институты развития, финансовые организации, IT-компании.

Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" - это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России.