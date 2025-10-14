ГД приняла законопроект о статусе сельхозпроизводителя в районах проведения КТО

Решение о признании хозяйства пострадавшим будут выдавать местные администрации, порядок закрепят на уровне субъектов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении закон о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителя для работающих в регионах, где действовал режим контртеррористической операции. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия") принятые нормы решают серьезную проблему для хозяйств Белгородской, Брянской и Курской областей. "После введения режима контртеррористической операции часть предприятий оказалась в ситуации, когда им пришлось закупать сырье у сторонних поставщиков: поля повреждены, скот погиб, логистика нарушена. В результате многие формально перестали соответствовать правилу о 70% дохода от собственной продукции, а без этого они автоматически лишались статуса и, как следствие, права работать на едином сельхозналоге", - указал он.

Проект закона предусматривает, что за теми, кто в 2023 году проходил по этому критерию и теперь объективно не может его выдержать по причинам, связанным с КТО или терактами, статус сохраняется в 2024-2025 годах, рассказал парламентарий.

"Решение о признании хозяйства пострадавшим будут выдавать местные администрации, порядок закрепят на уровне субъектов. Это позволит людям продолжать пользоваться налоговым режимом, а значит - не увеличивать резко издержки и не уходить в серую зону. Фактически речь идет о возможности, которая позволит предприятиям пережить тяжелый период и вернуться к нормальной работе, не разрушив налоговую базу и сельскую экономику региона. Важно, что закон распространяется на отношения, начавшиеся с января 2024 года, чтобы уже действующие проблемы закрыть юридически корректно", - отметил Говырин.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.