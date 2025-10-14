ГД приняла законопроект о сроке подачи декларации на многокомпонентное оборудование

Документ продлевает срок подачи таможенной декларации при ввозе в Россию последнего элемента с 6 до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, продлевающий с 6 до 10 лет предельный срок подачи таможенной декларации при ввозе в РФ последнего элемента партии многокомпонентного оборудования. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации таможенной декларации на первую часть должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года со дня даты регистрации первой декларации. Законодательство России дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно в случае наличия мотивированного обращения декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Согласно принятому закону этот предел увеличивается с 6 до 10 лет.

Документ позволит "дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок", указывают в кабмине. Также необходимо принимать во внимание, что сроки строительства крупных промышленных объектов, реализованных (реализуемых) в Российской Федерации, на практике превышают установленный в настоящее время предельный срок (шесть лет) подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара в комплектном или завершенном виде, говорится в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Принятыми поправками предусматривается, в частности, возможность подачи на бумажном носителе заявления о принятии предварительного решения о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности в случае, если у таможенного органа отсутствует возможность его получения в электронном виде в связи с неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, вызванной техническими сбоями, нарушениями в работе средств связи или отключением электроэнергии. Уточняется положение, регламентирующее перевозку товаров от места их ввоза (прибытия) до места временного хранения товаров, расположенного не в месте ввоза (прибытия), без помещения этих товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

Также устанавливается, что иностранное физическое лицо, признанное переселившимся на постоянное место жительства в государство - член ЕАЭС, может ввозить на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей приобретенные на основании кредитного или лизингового договора и находящиеся во владении авто- и мототранспортные средства, прицепы к авто- и мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для личного пользования.