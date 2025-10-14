Создание "Нового Херсонеса" в Севастополе обошлось примерно в 60 млрд рублей

Средства пошли на строительство комплекса, археологические изыскания на 25 га, а также на реставрацию объектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", школы искусств и филиала международного детского центра "Артек" в Севастополе, а также предварявшие их работы и реставрация объектов на городище Херсонеса Таврического обошлись примерно в 60 млрд рублей, сообщил один из инициаторов проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на площадке Всероссийского проекта "Музейные маршруты" в Севастополе.

"Это стоит дорого - 60 млрд рублей", - сказал митрополит, отметив, что председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрили затраты.

Он уточнил, что средства пошли не только на строительство комплекса, но также на археологические изыскания на 25 га, на работы и реставрацию объектов, в том числе храмов, на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", на возведение школы искусств и здания для филиала "Артека" - "Корсуни".

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" открыт летом 2024 года, в его составе построены Музей Крыма и Новороссии, Музей античности и Византии и специализированный Музей христианства. Кроме того, рядом с новым комплексом расположено городище древнего Херсонеса Таврического, основанного в V веке до нашей эры, а также недавно возрожденный Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь.

Общая площадь территории - 22,4 га, общая площадь зданий комплекса - 144 тыс. кв. м. В структуре комплекса музеи античности и Византии, Крыма и Новороссии, христианства, византийский квартал с интерактивными площадками, музеефицированные памятники классического и античного периодов, первый в мире храм-парк и другие объекты.