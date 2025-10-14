Эксперт Бархатов: хакеры "охотятся" на молодежь, увлекающуюся кибербезопасностью

Наиболее уязвимой возрастной категорией являются дети с 12 лет, отметил соорганизатор кубка CTF России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Хакеры "охотятся" за молодыми людьми, которые интересуются темой кибербезопасности, причем делают это с большей интенсивностью, чем эту молодежь переобучают обратно для легальной работы. Об этом заявил соорганизатор кубка CTF России (спорт-хакинг) Дмитрий Бархатов на пресс-конференции в ТАСС.

"Абсолютно, причем охотятся с большей интенсивностью, нежели мы воспитываем. Перевоспитывать потом тяжелее. Научить владеть оружием - не так долго. А переступить черту для человека, который подготовлен через разные механизмы, - очень легко", - ответил он на вопрос о том, "охотятся" ли хакеры на молодых людей, заинтересовавшихся ИБ-темой.

Обучение технически подготовленного молодого специалиста этике в кибербезопасности - ключевой момент, сказал Бархатов. Он добавил, что наиболее уязвимой возрастной категорией являются дети с 12 лет.

Бархатов повторил, что научить плохому быстрее, чем "достучаться", и что обучение этическим нормам должно быть в приоритете "смолоду". "Если этого не замечать, мы будем порождать монстров из поколения в поколение", - подчеркнул он.