ГД уточнила в I чтении условия налоговых льгот резидентам преференциальных режимов

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, это первый системный шаг по созданию общих правил для всех инвесторов, работающих на специальных территориях, вне зависимости от региона и отрасли

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые принципы предоставления налоговых льгот для участников особых экономических зон, территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны и ряда других специальных режимов. Документ был инициирован правительством РФ.

В частности, устанавливаются требования, при одновременном соблюдении которых организации, получившие статус резидента (участника) территорий с преференциальным налоговым режимом после 1 января 2026 года, смогут применять пониженные налоговые ставки, налоговые льготы, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные в отношении налогоплательщиков - резидентов (участников) территорий с преференциальным налоговым режимом. Компании получат такие льготы в случае, если за два предыдущих года они не привлекалась дважды к административной ответственности за несвоевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, условием получения льгот является выполнение отдельных обязательств, установленных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности. Объем получаемых налоговых льгот будет зависеть от размера фактически вложенных резидентами инвестиций в основные средства и на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), это первый системный шаг по созданию общих правил для всех инвесторов, работающих на специальных территориях, вне зависимости от региона и отрасли. "Главная идея закона состоит в том, чтобы связать объем предоставляемой поддержки с реальными вложениями компаний. Теперь для расчета льгот будут учитываться не только капитальные затраты на строительство и оборудование, но и расходы на научные исследования и разработки. Это поощряет модернизацию предприятий, внедрение новых технологий и переход к более высокотехнологичному производству", - отметил он.

Субъекты федерации сохранят возможность задавать собственные приоритеты через региональные законы, определяя, какие отрасли или направления имеют наибольшее значение для экономики области: это позволит направлять налоговые льготы в те сегменты, где они принесут максимальный эффект - например, в промышленность, туризм или технологии переработки сырья, подчеркивает Говырин. "При этом федеральная унификация убирает дублирование и снижает нагрузку на инвесторов, которым не придется изучать десятки разных региональных правил. Появляется возможность включать затраты на НИОКР в объем инвестиций. Кроме того, единая система расчета льгот повысит привлекательность площадки для крупных российских и иностранных компаний, рассматривающих регион как базу для локализации производства", - указал депутат.