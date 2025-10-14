ВШЭ: маркировка мясных изделий увеличит выручку на 78 млрд рублей за шесть лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экономический эффект для государства от обеления рынка мясных изделий может превысить 33,9 млрд рублей за шесть лет, а прирост выручки в отрасли составит 77,7 млрд рублей. Такие данные представлены в исследовании НИУ ВШЭ о нелегальном обороте товаров в России и влиянии маркировки на цену для конечного потребителя.

По данным аналитиков, влияние маркировки на розничную цену единицы продукта в мясных изделиях составит 0,42% - этот показатель останется незаметным для населения.

Ранее Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести маркировку мясной продукции: с 1 марта 2026 года - регистрация участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 года - начало обязательной маркировки мясных продуктов, кроме колбас, а с 1 октября 2026 года - обязательная маркировка колбасных изделий.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) привел данные бизнеса о готовности принять участие в эксперименте, если решение о маркировке мясной продукции будет принято на государственном уровне. Так, крупный холдинг "Аби" готов работать по новым правилам. "Как лидер рынка компания внимательно следит за обсуждением инициативы по маркировке мясной продукции. Нам важно быть участником прозрачного оборота и честной конкуренции, поэтому мы готовы к реализации таких системных отраслевых решений", - прокомментировали в холдинге.

Как подчеркнул начальник производства КФХ "Тоноян" Эдуард Тоноян, на текущем этапе важно изучить простые и доступные решения для небольших компаний. "Наше хозяйство уже успешно маркирует консервированные продукты, мы полностью адаптировались к процессу, поэтому знаем, что к серьезным расходам это не приведет. Даже базовые инструменты, как принтер и обычный смартфон, могут оказаться достаточными. Главное - чтобы система работала на защиту честных производителей и создавала барьеры для теневого бизнеса", - приводит ЦРПТ его слова.

По данным ЦРПТ, производитель консервов и колбас в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке "Бурятмяспром" также сообщил, что готов участвовать в эксперименте по маркировке мясных изделий, замороженной продукции и полуфабрикатов.