МВФ улучшил прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2025 году до 1,2%

В 2024 году показатель вырос на 0,9%

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП стран еврозоны в 2025 году - до 1,2%. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

Прогноз на текущий год был повышен на 0,2 п.п. по сравнению с оценками фонда, представленными в июле. Прогноз на следующих год снижен на 0,1 п.п., до 1,1%. Как следует из документа, в 2024 году ВВП стран еврозоны вырос на 0,9%.

"Хотя имеет место пересмотр в сторону улучшения по сравнению с показателями за июль и апрель, в целом это ухудшение на 0,4 п.п., если сравнивать с оценками в докладе о перспективах развития мировой экономики за октябрь 2024 года, - отмечают специалисты фонда. - Основными факторами этого являются повышенная неопределенность на ряде направлений и повышение пошлин".

В докладе также заостряется внимание на том, что экспорт товаров в США из Германии, Испании и Великобритании "серьезно упал". "Однако общий объем экспорта еврозоны остается устойчивым, это обеспечивается за счет наращивания торговых потоков внутри Европы", - отметили специалисты МВФ.

Экономика ФРГ, согласно прогнозу, в текущем году вырастет на 0,2%, в 2026 году - на 0,9%. Рост ВВП Франции в 2025 году составит 0,7%, в следующем - 0,9%. В Италии показатель достигнет 0,5% в этом году и 0,8% в следующем, в Испании - 2,9% и 2% соответственно.