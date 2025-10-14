МВФ прогнозирует снижение цен на нефть до $68,9 за баррель в 2025 году

Кроме того, фонд прогнозирует снижение стоимости до $65,8 в 2026 году

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают, что средняя цена барреля нефти снизится в текущем году до $68,9 и до $65,8 в следующем. Об этом говорится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

В 2025 году стоимость нефти составит, по оценкам специалистов, $68,9 за баррель, снизившись на 12,9% в сравнении с показателями за прошлый год. В 2026 году она упадет до $65,8 за баррель, а к 2030 году постепенно вырастет до $67,3. В фонде поясняют, что имеется в виду простое среднеарифметическое стоимости нефти сортов Brent, Dubai и WTI.

"Цены на энергоносители, как ожидается, снизятся на 7,9% в 2025 году и на 3,7% в 2026 году", - отмечают авторы доклада, объясняя это преимущественно падением цен на нефть. Так, в период с марта по август цены на нефть снизились на 5,4%. В МВФ отмечают, что введение США таможенных пошлин привело к снижению прогноза глобального спроса на нефть, которое "совпало с наращиванием добычи" странами ОПЕК+.

В то же время "заход в тупик переговоров по поиску дипломатического урегулирования кризиса на Украине повышает риск вторичных санкций со стороны США", отмечают авторы доклада. По их оценкам, "возможные нарушения поставок из России грозят ростом цен".

Из доклада следует, что цены на природный газ "снизились вследствие пошлин и обильных поставок". Согласно приведенным данным, в период с марта по август текущего года цены на природный газ на хабе TTF в Нидерландах снизились на 16,6%.