МВФ сохранил прогноз снижения глобальной инфляции до 4,2% в 2025 году

Прогноз снижения инфляции остался неизменным на 2025 год в сравнении с июльскими показателями

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения глобальной базовой инфляции до 4,2% в 2025 году и до 3,7% в 2026 году. Об этом говорится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Таким образом прогноз снижения инфляции остался неизменным на текущий год в сравнении с июльскими показателями и был пересмотрен в сторону замедления на 0,1 процентного пункта на 2026 год. При этом специалисты фонда отмечают различия в прогнозе между разными странами и регионами.

Прогноз инфляции пересмотрен в сторону повышения во многих экономиках, в том числе в США, где, согласно прогнозу специалистов, она начнет расти во второй половине текущего года и составит по его итогам 2,7%, а в 2027 году вернется к целевым показателям в 2%. Рост инфляции в США обусловлен в первую очередь влиянием на потребителей таможенных пошлин, которое "перестанет компенсироваться внутри цепочек поставок", отмечают авторы доклада.

В то же время в ряде азиатских стран, в том числе Китае и Индии, прогноз инфляции пересмотрен в сторону понижения в сравнении с данными из прошлогоднего доклада. В Китае инфляция по итогам года ожидается на уровне 4,8%, в Индии - 6,6%. В еврозоне инфляция в текущем году составит, по прогнозам аналитиков МВФ, 2,1%.