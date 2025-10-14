МВФ не увидел серьезного влияния пошлин на мировую экономику

Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша отметил, что введение США в апреле таможенных пошлин "потрясло мировую торговлю", но через полгода их воздействие "оказалось менее существенным, чем ожидалось"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Воздействие таможенных пошлин на мировую экономику оказалось не столь серьезным, как того ожидали, но по-прежнему представляет существенные риски. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, представляя доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Он отметил, что введение США в апреле таможенных пошлин "потрясло мировую торговлю", но по прошествии полугода их воздействие "оказалось менее существенным, чем ожидалось". Это, по словам Гуринша, объясняется тем, что "США заключили торговые сделки с разными государствами и предоставили исключения". Многие страны в свою очередь "воздержались от ответных мер", а частный сектор стремительно "переориентировал цепочки поставок".

При этом говорить о том, что пошлины не имели никакого воздействия, "было бы преждевременно и неверно", отметил Гуринша. Несмотря на факторы, компенсирующие воздействие пошлин как в США, так и в странах, попавших под их воздействие, "тарифная ставка США остается высокой, а напряженность в торговле сохраняется".

"Основной риск связан с тем, что пошлины могут опять вырасти из-за вновь вспыхнувших и не урегулированных торговых разногласий, что в сочетании с нарушениями в цепочках поставок может привести к сокращению глобального объема производства на 0,3% в следующем году", - подчеркнул главный экономист МВФ.

По его словам, улучшить перспективы роста мировой экономики может "политика, способствующая восстановлению доверия и предсказуемости". Ее цель должна заключаться "в сокращении неопределенности и установлении четких и прозрачных правил, отражающих меняющийся характер торговых отношений, а также в углублении торговых связей", отметил эксперт.