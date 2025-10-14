МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году

Он составит до 3,2%, считают эксперты фонда

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира МВФ © IMAGO/ Light Studio Agency via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел по сравнению с летними выводами в сторону незначительного повышения свой прогноз роста мирового ВВП на 2025 год, до 3,2%, и оставил его без изменений на 2026 год - на уровне 3,1%. Об этом сообщается в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, опубликованном в Вашингтоне.

"Глобальный рост, как прогнозируется, замедлится с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и до 3,1% в 2026 году", - говорится в документе. В нем уточняется, что прогноз на текущий год скорректирован в сторону повышения по сравнению с июльскими выводами МВФ на 0,1 процентного пункта. По свидетельству специалистов фонда, нынешние заключения "отражают постепенную адаптацию [мировой экономики] к напряженности в торговле". Тем не менее рост "решительно ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего 3,7%", подчеркивается в отчете.

Как пишут эксперты МВФ, "риски возрастают по мере того, как глобальная экономика скатывается к более фрагментированному ландшафту". "Тусклые прогнозы роста в среднесрочной перспективе усиливают обеспокоенность по поводу налогово-бюджетной устойчивости", - отмечают авторы доклада. Они указывают, что "устойчивость [в мировой экономике] уступает место предупредительным сигналам", налицо "замедляющаяся активность".